Kriminalität : Diebe stehlen rund 65 000 Euro teuren Radlader

von dpa

12. September 2018, 14:37 Uhr

Diebe haben bei einem Milchviehbetrieb in Ducherow (Landkreis Vorpommern-Greifswald) in der Nacht zu Mittwoch einen etwa 65 000 Euro teuren Radlader gestohlen. Die Täter hatten eigentlich sogar zwei rote Radlader entwenden wollen, konnten aber nur ein Großgerät in Ruhe verladen und damit flüchten, wie die Polizei mitteilte. Das zweite Fahrzeug ließen die Diebe zurück. Die Polizei hofft auf Hinweise auf das auffällige Fahrzeug sowie ein größeres Transportgerät, das für den Abtransport nötig war.