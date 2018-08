Kriminalität : Diebe stehlen vier Bootsmotoren: Schaden von 25 000 Euro

von dpa

30. August 2018, 13:32 Uhr

Einen Schaden von mehr als 25 000 Euro haben Diebe in einer Bootsschuppenanlage von Klein Quassow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) angerichtet. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg sagte, wurden vier Bootsmotoren sowie diverses Bootszubehör abgebaut und gestohlen. Der Einbruch sei am Mittwoch bemerkt und gemeldet worden. Die Seenplatte und die Ostseeküste Vorpommerns sind Hochburgen beim Diebstahl von Bootsmotoren, wie Statistiken der Polizei belegen.