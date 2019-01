Kriminalität : Diebe stehlen wieder treue Papageien bei Liebhabern

von dpa

21. Januar 2019, 12:25 Uhr

Diebe haben in Ferdinandshof (Landkreis Vorpommern-Greifswald) zwei Papageien-Paare gestohlen. Die vier Edelpapageien wurden in einer zum Teil beheizbaren Voliere in einer Kleingartensiedlung gehalten, wie die Polizei am Montag in Anklam mitteilte. Der Diebstahl sei am vergangenen Freitag angezeigt worden. Bitter für die Besitzer sei, dass ihnen vor zehn Jahren schon einmal zwei solche Papageienpaare entwendet wurden. Nun hätten sie sich erst vor vier Monaten neue Vögel angeschafft. Diese Rasse der afrikanischen Vögel ist nach Angaben der Polizei als «Unzertrennliche» bekannt: Die Paare sind sich ein Leben lang treu. Die Polizei hofft nun auf Hinweise auf die bunten Papageien.