Kriminalität : Diebstahl-Serie von Rädern auf Usedom

Die Serie von Fahrraddiebstählen auf der Insel Usedom reißt nicht ab. Seit Anfang Juli wurde nach Angaben der Polizei in Anklam auf der Ostseeinsel ein Schaden von rund 311 000 Euro verursacht. Erst am Wochenende wurde den Beamten der Diebstahl von 13 weiteren Fahrrädern, fünf E-Bikes sowie zwei Fahrradträgern gemeldet. Der Schaden beläuft sich allein an diesem Wochenende auf etwa 34 000 Euro, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte.

von dpa

20. August 2018, 16:13 Uhr

Die Täter nehmen offenbar vor allem die Fahrräder von Urlaubern ins Visier. «Wir empfehlen den Urlaubern, ihre Räder an den Strand zu nehmen und möglichst in Sichtweite anzuschließen», sagte die Sprecherin. Nachts sollten Räder möglichst in abschließbaren Räumen deponiert werden. Die Polizei geht davon aus, dass mehrere Tätergruppen aktiv sind. Das Vorgehen sei dabei sehr unterschiedlich.