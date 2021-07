Kriminalität : Diebstahl von Israel-Flagge aufgeklärt

Die Polizei hat den Diebstahl einer Israel-Flagge an der Mecklenburgischen Seenplatte unter anderem mit Hilfe sozialer Medien aufgeklärt.

Neubrandenburg | Wie eine Polizeisprecherin am Montag erklärte, wird wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen vier Männer aus Neubrandenburg ermittelt. Die aus Syrien stammenden Verdächtigen im Alter von 18 bis 26 Jahren sollen die Fahne am 13. Mai am Rathaus von einer Fahnenstange heruntergeholt und sich im Internet mit dem Diebstahl gebrüstet haben. Dabei sei z...

