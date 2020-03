Museen : Digitale Ausstellungen: Museen in MV gehen online

von dpa

24. März 2020, 07:17 Uhr

Zahlreiche Museen in Mecklenburg-Vorpommern richten wegen der aktuellen Ausgangsbeschränkungen Online-Angebote für ihre Besucher ein. «Wir arbeiten an digitalen Ausstellungen, Führungen über Instagram, einem Blog und einem Podcast», sagte Janine Uhlemann vom Rostocker Schifffahrtsmuseum der Deutschen Presse-Agentur. Trotz der Schließung sei es ihr wichtig, ein kulturelles Angebot zu schaffen. «Wir hatten ohnehin vor, das Online-Angebot zu erweitern - und jetzt haben wir einen Anlass, alles in Gang zu bringen», ergänzt Uhlemann. Wenn alles nach Plan laufe, könnten die ersten Angebote kommende Woche online gehen.