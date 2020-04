Musik : Digitales Konzert des Mecklenburgischen Staatstheaters

Das Mecklenburgische Staatstheater verlegt ein Konzert aufgrund der Corona-Krise ins Internet. Am Samstag um 19.30 Uhr wird das Kammerkonzert der Reihe «Liedersalon vor dem Schmuckvorhang» auf der Website des Theaters sowie auf Facebook und Youtube zu sehen und zu hören sein, wie ein Theatersprecher am Freitag mitteilte.

von dpa

03. April 2020, 12:30 Uhr

Das Konzert der Liedersalon-Reihe mit dem Titel «Klangzauber trifft Poesie - Richard Strauss im Fokus» habe für den Abend regulär auf dem Spielplan gestanden. Nun sei es - unter Wahrung der geltenden Distanzregeln - vorab aufgezeichnet worden. Bassbariton Sebastian Kroggel, Thomas Probst an der Violine und Ben Cruchley am Klavier spielen den Angaben zufolge kammermusikalische Werke des großen Komponisten der Spätromantik und zeichnen so dessen musikalische Lebensreise nach.