Telekommunikation : Digitalisierung auf dem Land: Merkel kommt

von dpa

26. März 2018, 06:26 Uhr

Kramerhof/Klein Kedingshagen (dpa/mv) – Im Beisein von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und Landes-Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) startet auf dem Festland des Kreises Vorpommern-Rügen am Montag (11.00) der Glasfaserausbau. Bis Ende 2019 sollen rund 40 000 Haushalte in den Festland-Dörfern des Kreises einen Anschluss erhalten, der ihnen Internetgeschwindigkeiten von 1 Gigabit pro Sekunde ermöglicht. Partner in dem Projekt ist die Telekom. Auf der Insel Rügen hatte der Breitbandausbau vor einem Jahr begonnen, im Landkreis Ludwigslust-Parchim vor wenigen Tagen.