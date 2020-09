Schulen : Digitalisierung: Martin fordert Ausbildungszentren

Schwerin (dpa/mv) - Angesichts der stockenden Digitalisierung an Schulen hat Mecklenburg-Vorpommerns Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) flächendeckende Ausbildungszentren für Lehrkräfte gefordert. Dafür wünschten sich die Länder mehr Unterstützung vom Bund, sagte Martin am Montag dem Sender NDR Info. Der digitale Unterricht könne auch in Zukunft eine gute Ergänzung zum regulären Lernen sein. Voraussetzung sei eine entsprechende Ausbildung der Lehrkräfte, damit sie gut gerüstet sind - nicht nur technisch, sondern auch pädagogisch.

von dpa

21. September 2020, 10:36 Uhr