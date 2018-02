Landtag : Digitalisierungsexperte sieht Entwicklungschancen für MV

von dpa

01. Februar 2018, 14:03 Uhr

Der Digitalisierungsexperte Christoph Bornschein sieht auch für ein kleines Land wie Mecklenburg-Vorpommern Chancen, Profit aus der digitalen Revolution zu ziehen. Doch müsse die Politik dafür ausgetretene Pfade verlassen, Schwerpunkte benennen und Möglichkeiten beherzt nutzen. «Das Schöne an der Innovation ist, dass sie immer wieder von neuem losgeht», sagte Bornschein am Donnerstag auf der Winterklausur der SPD-Landtagsfraktion Schloss Basthorst (Kreis Ludwigslust-Parchim). Es gelte Wertschöpfung in Bereichen zu ermöglichen, die noch nicht besetzt sind. «Wir werden kein neues Amazon aus Mecklenburg-Vorpommern sehen», sagte der Politikberater aus Berlin. Die Verbindung der Landwirtschaft mit digitalen Prozessen aber sei ein Gebiet, das noch Platz für Neues biete.