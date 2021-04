Gesundheit : Diskussion in MV um Aufhebung der Impf-Priorisierung

Die Priorisierung beim Impfen sollte nach Auffassung der oppositionellen Linken in Mecklenburg-Vorpommern beendet werden.

Schwerin | „Da in absehbarer Zeit ausreichend Impfstoffe zur Verfügung stehen, sollte die Priorisierung bestimmter Gruppen aufgehoben werden“, verlangte die Fraktionsvorsitzende Simone Oldenburg am Montag mit Blick auf den Impfgipfel von Bund und Ländern. „Alle Menschen sollten die Chance haben, sich in einem Zentrum oder beim Arzt ihres Vertrauens impfen zu las...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.