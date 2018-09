International : Diskussion um Finanzierung des Russlandtags in Rostock

von dpa

18. September 2018, 16:30 Uhr

Wenige Wochen vor dem dritten Russlandtag in Rostock gerät die Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns als Mitveranstalter wegen der Finanzierung des Wirtschaftstreffens in die Diskussion. Insbesondere das Auftreten der Nord Stream AG als Sponsor wird dabei kritisch gesehen. Das Unternehmen, das sich mehrheitlich in Besitz des russischen Energiekonzerns Gazprom befindet, hat gerade mit dem Bau einer weiteren Pipeline durch die Ostsee begonnen, die in auch Lubmin bei Greifswald anlandet. Schon die zeitliche Nähe der von einer Landesbehörde erteilten Baugenehmigung und dem Sponsoring könne den Verdacht «eines gegenseitigen Gebens und Nehmens» erregen, sagte Annette Sawatzki von Lobbycontrol. Regierungssprecher Andreas Timm betonte, dass die Behörde in einem rechtsstaatlichen Verfahren entschieden habe und Sponsoring seit der Premiere des Russlandtags 2014 Teil der Finanzierung sei. Der in Berlin erscheinende «Tagesspiegel» hatte am Dienstag über die Sponsorengelder berichtet.