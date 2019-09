Luftverkehr : DLR lässt Nachbau von Lilienthals Flugzeug fliegen

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) zeigt heute in Anklam Film-Dokumente von Flügen eines originalgetreuen Nachbaus von Otto Lilienthals Doppeldecker. Einem Mitarbeiter des Göttinger DLR seien die Flüge Ende Juli in Kalifornien gelungen. Neben dem Göttinger Professor Markus Raffel, der in Lilienthals Geburtsstadt über seine Erfahrungen sprechen will, flog auch der amerikanische Stuntman und Fluglehrer Andrew Beem erfolgreich mit dem Gerät. Lilienthal (1848-1896) hatte es 1895 konstruiert.

18. September 2019, 14:22 Uhr

Mitarbeiter des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) haben einen Nachbau eines Flugzeugs des Luftfahrtpioniers Otto Lilienthal (1848-1896) zum Fliegen gebracht. In Lilienthals Geburtsstadt Anklam stellten das DLR die Ergebnisse von Flugversuchen in Kalifornien vor. Schon 2016 hatte das DLR die Flugfähigkeit eines originalgetreuen Nachbaus eines Lilienthal-Gleiters in einem Windkanal in Amsterdam nachgewiesen. «Aber das entscheidende ist der Flugversuch», sagte der Leiter des Instituts für Aerodynamik und Strömungstechnik, Andreas Dillmann. Da Flugversuche mit nicht zugelassenen Geräten in Deutschland verboten sind, wich das Team um Pilot Markus Raffel in die USA aus. Der DLR-Abteilungsleiter für Hubschrauber-Aerodynamik erprobte in privaten Versuchen einen 1895 konstruierten Doppeldecker.