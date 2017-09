Agrar : DMK bleibt bei Schließung der «Rügener Badejungen»-Molkerei

Das Deutsche Milchkontor (DMK) hält an der Schließung der «Rügener Badejungen»-Molkerei in Bergen fest. Das Werk auf Rügen soll spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2019 geschlossen werden soll, teilte das DMK am Dienstag mit. Auslöser seien zu hohe Produktionskosten der ostdeutschen Weichkäse-Sorte. Der Aufsichtsrat habe am Montagabend mehreren Werksschließungen zugestimmt. Begründet wurden sie unter anderem mit Kündigungen von Milcherzeugern und der damit verbundenen reduzierten Milchmenge.