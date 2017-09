Kriminalität : DNA-Spuren überführten Dieb in Bansin

von dpa

erstellt am 20.Sep.2017 | 13:24 Uhr

Mithilfe von «Kommissar Wattebausch» hat die Polizei eine Einbruchserie aus dem Frühjahr in Ferienhäuser in Bansin auf Usedom aufgeklärt. An einigen nach dem Einbruch gesicherten Spuren fand sich die DNA eines 46-jährigen Mannes aus dem polnischen Swinoujscie (Swinemünde), wie die Polizei am Mittwoch in Anklam mitteilte. Der Mann sitzt seit April 2017 wegen ähnlicher Straftaten in der JVA Stralsund und muss sich nun für die acht Einbrüche verantworten, die er offenbar im März 2017 begangen hatte. Nach Angaben der Polizei saß der Mann bereits von 2015 bis 2016 wegen Einbruchdiebstählen in Haft.

Pressemitteilung