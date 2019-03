Denkmäler : Doberaner Klosterverein: Fünf Millionen für Restaurierung

In der Bad Doberaner Klosteranlage kann die Restaurierung des Großen Wirtschaftshauses beginnen. Die Bundesförderung in Höhe von fünf Millionen Euro für die Aktion «Ein neues Dach für Neues Leben» sei zugesagt worden, sagte die zweite Vorsitzende des Verein der Freunde und Förderer des Klosters Doberan, Sabine Krahn-Schulze, der Deutschen Presse-Agentur. Der Verein feiert am Samstag seinen 20. Geburtstag.

Dem Gebäude aus dem Jahr 1280, das früher die Backhausmühle mit Speicher hieß, fehlen große Teile des Daches. Es sei eines der größten Wirtschaftsgebäude in Norddeutschland, das als Speicher, Mühle, Back- und Brauhaus genutzt wurde. 1979 sei das Haus nach 700 Jahren Nutzung durch eine Brandstiftung teilweise zerstört worden.

In den vergangenen 20 Jahren seien acht Millionen Euro in die Restaurierung der weitläufigen Klosteranlage geflossen. In das Münster selbst seien es fünf Millionen Euro gewesen, sagte Kustos Martin Heider. Davon stammte eine Hälfte aus öffentlicher Förderung, die andere Hälfte aus Spenden.

Wie Krahn-Schulze sagte, es könne sich heute niemand mehr vorstellen, wie die Anlage vor 20 Jahren ausgesehen habe. «Ein weitgehend verwahrlostes Gelände mit den Resten einer ehemaligen Möbelfabrik und eine wilde Mülldeponie.» Der Marstall und die Fläche davor waren Arbeitsbereiche des städtischen Bauhofs.

Heute jedoch sei die besondere Atmosphäre der Klosteranlage wieder zu spüren. Damit könne auch auf die geschichtliche Bedeutung der Anlage aufmerksam gemacht werden. «Unser Land Mecklenburg-Vorpommern vergisst nur zu gerne, dass die Wiege unseres Landes mit dem Zisterzienserkloster eng verbunden ist.»