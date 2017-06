Kriminalität : Dolche aus dem Stralsunder Marinemuseum gestohlen

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Stralsund (dpa/mv) – Drei wertvolle Offiziersdolche sind aus dem Marinemuseum auf dem Stralsunder Dänholm gestohlen worden. Der Diebstahl war am Dienstag bemerkt worden, kann sich aber nach Angaben der Stralsunder Polizei bereits in den Vortagen zugetragen haben. Unbekannte hatten demnach gewaltsam eine Vitrine geöffnet und die drei Dolche der Kriegs-, Volks- und Kaiserlichen Marine während des laufenden Besucherbetriebes gestohlen, wie es am Mittwoch von der Polizei hieß. Der Wert der Dolche wird auf mehr als 6000 Euro geschätzt.

Pressemitteilung

von dpa

erstellt am 14.Jun.2017 | 14:30 Uhr