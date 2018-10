Kriminalität : Dopingmittel-Handel: Medizinische Angestellte vor Gericht

Wegen illegalen Handels mit Dopingmitteln, schweren Betrugs und schweren Diebstahls stehen von heute an zwei Frauen vor dem Landgericht Schwerin. Die Staatsanwaltschaft wirft einer 31 Jahre alten Arzthelferin und einer 32 Jahre alten Mitarbeiterin einer Schweriner Apotheke vor, sich in den Jahren 2012 und 2013 in 130 Fällen mit gefälschten Rezepten Arzneimittel besorgt zu haben, die über die Krankenkassen abgerechnet wurden. Den Kassen soll dadurch ein Schaden von 370 000 Euro entstanden sein.

von dpa

16. Oktober 2018, 05:36 Uhr

Die Medikamente sollen die beiden Frauen an Kunden in der Bodybuilder-Szene verkauft haben, um sich eine zusätzliche Einnahmequelle zu erschließen. Für den Prozess sind bis zum 26. Oktober vorerst sechs Verhandlungstage angesetzt.