Wahlen : Doppel-Wahl in MV: Parteien schalten in Wahlkampfmodus

Die Parteien in Mecklenburg-Vorpommern nehmen langsam Fahrt auf im Wahlkampf für die Europa- und Kommunalwahlen Ende Mai. Die meisten haben auf Parteitagen ihre Wahlprogramme beschlossen und damit die Schwerpunktthemen gesetzt für das Ringen um die Wählerstimmen. Die Wahlen fallen in die Halbzeit der Legislaturperiode des Landtags und gelten somit auch als Stimmungstest für die in Schwerin regierende SPD/CDU-Koalition.

von dpa

08. April 2019, 07:10 Uhr

Mit Spannung wird erwartet, wie bei den Kommunalwahlen die immer selbstbewusster auftretenden Freien Wähler abschneiden. Diese hatten dank der von ihnen maßgeblich initiierten Debatte um die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge massiv an Popularität gewonnen. Einer landesweiten Wählerumfrage vom Januar zufolge drohen den beiden Regierungsparteien und auch der oppositionellen Linken in Kommunen und Kreisen Verluste.