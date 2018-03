Unfälle : Dreckige Straße: Motorradfahrer schwer verletzt

von dpa

11. März 2018, 16:15 Uhr

Auf einer von Landwirten verschmutzten Straße in Barth (Landkreis Vorpommern-Rügen) ist ein Motorradfahrer gestürzt und hat sich schwer verletzt. Der 69-Jährige geriet mit seinem Fahrzeug am Sonntag ins Schlingern und stürzte, wie die Polizei mitteilte. Er sei mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen worden. Der für die Verschmutzung verantwortliche Hof wurde nach Polizeiangaben ausfindig gemacht und mit der Säuberung der Straße beauftragt.