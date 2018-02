Film : Drehbeginn für neuen «Polizeiruf 110» aus Rostock

In Rostock und weiteren Orten haben die Dreharbeiten für eine neue Folge des Rostocker «Polizeiruf 110» begonnen. In der Episode «Kindeswohl» ermittelt das Ermittlerduo Bukow (Charly Hübner) und König (Anneke Kim Sarnau) den Mord an einem Kinderheimchef, wie der produzierende NDR mitteilte. Unter Verdacht gerät der Heimjunge Keno, der mit dem Sohn von Bukow verschwunden ist. Die Spur der beiden Jugendlichen führt die Ermittler nach Polen.

von dpa

23. Februar 2018, 10:28 Uhr

Die Folge soll laut NDR voraussichtlich bis zum 21. März abgedreht sein und im kommenden Jahr ausgestrahlt werden. Drehorte seien neben Rostock auch Buk bei Stettin und Hamburg. Regie führe der Tatort-Regisseur Lars Jessen.