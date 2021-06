Notfälle : Drei Badetote in MV an einem Tag

Vor Rügen, in der Nähe von Greifswald und in Schwerin ertranken am Donnerstag jeweils Menschen. Zwei Männer und eine Frau starben.

Göhren | In Mecklenburg-Vorpommerns sind an einem Tag drei Menschen ertrunken. In der Ostsee waren es zwei Menschen. Vor Rügen zogen Rettungskräfte am Donnerstag einen 43-Jährigen nahe Göhren (Landkreis Vorpommern-Rügen) leblos aus dem Wasser, wie die Polizei in der Nacht zum Freitag mitteilte. Ihre Versuche, ihn wiederzubeleben, blieben erfolglos. Sein Bruder...

