Buntes : Drei Geschwister starten im Schlafanzug zur Picknick-Tour

Im Schlafanzug haben sich drei Geschwister am frühen Samstagmorgen in Schwerin auf eine Picknick-Tour begeben. Die vier, sechs und acht Jahre alten Kinder hätten sich gegen 5.45 Uhr unbemerkt von der Mutter aus der Wohnung geschlichen, teilte die Polizei mit. Sie holten den Angaben zufolge ihre Fahrräder aus dem Keller und packten Picknick-Decken und Eistee in Rucksäcke. Das Trio fiel einer Bäckereiverkäuferin auf, die die Beamten alarmierte. Die Kinder wurden im Streifenwagen nach Hause gefahren.

von dpa

erstellt am 24.Jun.2017 | 16:21 Uhr