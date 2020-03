Krankheiten : Drei Gymnasien sagen Reisen nach Südtirol ab

Nach der Warnung des Auswärtigen Amtes vor Reisen nach Südtirol wegen des neuartigen Coronavirus haben drei Gymnasien im Landkreis Rostock Klassenfahrten abgesagt. Dabei handelt es sich um Schulklassen der Gymnasien in Bad Doberan, Rövershagen und Sanitz. «Ich begrüße die Entscheidung, die Reisen abzusagen», sagte der Dezernent für Inneres und Ordnung des Kreises, Stephan Meyer, am Freitag. «Unsere Empfehlung stand seit letzter Woche, dass die Reisen verschoben werden sollten.» Die Neubewertung Südtirols als Risikogebiet und die Reisewarnung des Auswärtigen Amtes hätten diese Auffassung bestätigt.

von dpa

06. März 2020, 15:31 Uhr

Das Auswärtige Amt hatte von nicht nötigen Reisen in die Regionen Südtirol, Emilia-Romagna und Lombardei sowie in die Stadt Vo in der Provinz Padua in der Region Venetien abgeraten. Zuvor hatte das Robert Koch-Institut Südtirol als Risikogebiet eingestuft.