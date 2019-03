Schiffbau : Drei Jahre MV-Werften: «Kritiker relativ stumm geworden»

Die Geschichte der Werften in Mecklenburg-Vorpommern ist von einem ständigen Auf und Ab gekennzeichnet. Seit drei Jahren scheint es nur eine Richtung zu geben: nach oben. Mit dem Genting-Konzern kam der Aufschwung.

von dpa

01. März 2019, 15:32 Uhr

Der Chef der MV-Werften, Peter Fetten, blickt höchst zufrieden auf seine Werft und die Entwicklung, die das Unternehmen in den vergangenen drei Jahren gemacht hat. «Alle Kritiker sind relativ stumm geworden, die Befürworter werden immer lauter.» Das Unternehmen hatte sich am Freitag mehrere Stunden Zeit genommen, um auf drei Jahre MV Werften zu schauen. Am 2. März 2016 hatte der malaysische Genting-Konzern den Kauf der Werften in Wismar, Rostock und Stralsund bekanntgegeben, als Kaufpreis wurden 230,6 Millionen Euro genannt. Kurz darauf folgte die Umbenennung in MV Werften und das umfangreiche Investitions- und milliardenschwere Schiffbauprogramm wurde gestartet.

Fetten spricht von einer «einmaligen Erfolgsgeschichte». Bereits vier Flusskreuzfahrtschiffe seien abgeliefert worden. Das erste Expeditionskreuzfahrtschiff der Endeavor Class wurde auf Kiel gelegt. Und auch am ersten Global-Class-Kreuzfahrtschiff wird schon gebaut, künftig sollen bis zu 9500 Asiaten darauf gleichzeitig Urlaub machen können.

Zwischen 2016 bis 2019 sei die Belegschaft von 1400 auf mehr als 2800 Mitarbeiter verdoppelt worden. Alle seien mit tarifgebundenen Verträgen ausgestattet. «Mittelfristig werden über 3000 Menschen auf den drei Werften arbeiten, hinzu kommt eine vergleichbar hohe Zahl an Mitarbeitern von Partnerfirmen», erklärt Fetten. Derzeit werde das Investitionsprogramm von mehr als 250 Millionen Euro umgesetzt. «170 Millionen Euro sind bereits bezahlt», fügt Finanzchef Carsten Haake hinzu, weitere Investitionen werden dazukommen.

Auch Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) erinnert sich noch an die verhaltenen Reaktionen, als der Verkauf der Nordic Werften bekannt wurde. «Da ist ja wieder ein Anbieter, auf den man sich nicht verlassen kann.» Es habe sich jedoch rentiert, die Werften «warmzuhalten» und mit den Investoren aus Malaysia zu sprechen. «Heute kann ich sagen: «Genting hat all das, was 2016 gesagt worden ist, umgesetzt».» Es sei ein Glücksfall für Mecklenburg-Vorpommern, dass sich Genting die Werften und damit Schiffbau-Kapazitäten für die kommenden Jahre gesichert habe.

Glawe bringt auch noch gute Nachrichten zur Bürgschaft mit, die die Werft für den Bau der Global-Class-Schiffe beantragt hat. Der Zeitplan für die Entscheidungen im Land und im Bund stehe. Glawe lässt auch keinen Zweifel daran, dass er von der Gewährung der Bürgschaften von insgesamt 750 Millionen Euro ausgeht. Damit werde die Arbeit mindestens bis 2026 gesichert sein.

Die Auftragsbücher sind voll und Fetten hat große Pläne. Alle Investitionen, wie die Laser-Hybrid-Schweißlinie oder das Hotel seien langfristige Investitionen, um den Standort MV so konkurrenzfähig wie möglich für die Zukunft zu machen. Er möchte in drei bis fünf Jahren europaweit einer der besten und günstigen Anbieter sein. «Wir werden dann ganz nahe an die chinesischen Preise herankommen.» Dies solle unter anderem durch eine halbautomatisierte Fertigung mit enger Taktung gelingen.