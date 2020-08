Gesundheit : Drei Lehrer des Schlossgymnasiums Gützkow in Quarantäne

Erneut ist eine Schule in Mecklenburg-Vorpommern vom Corona-Virus betroffen: Am Schlossgymnasium Gützkow sind drei Lehrer vorsorglich in Quarantäne geschickt worden, wie der Landkreis Vorpommern-Greifswald am Montag mitteilte. Zuvor waren Mutter und Vater eines Schülers positiv auf das Virus getestet worden. Ein Elternteil war am Montag vergangener Woche bei einer Elternversammlung in der Turnhalle des Gymnasiums, an der rund 60 weitere Eltern und Lehrer teilgenommen hatten.

von dpa

24. August 2020, 12:47 Uhr