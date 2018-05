Unfälle : Drei Menschen bei Unfall in Neustrelitz verletzt

von dpa

Bei einem Autounfall sind am Montag in Neustrelitz drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Ein 80-jähriger Autofahrer hatte an einer Ampelkreuzung nach links abbiegen wollen, dabei aber ein entgegenkommendes Fahrzeug übersehen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die 79-jährige Ehefrau des Fahrers sei dabei schwer verletzt worden. Die Fahrer der beiden anderen Autos wurden den Angaben zufolge leicht verletzt.