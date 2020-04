Gesundheit : Drei neue Corona-Fälle in MV: Ein weiterer Mensch gestorben

Die Zahl der in Mecklenburg-Vorpommern registrierten Corona-Neuinfektionen bleibt weiter gering. Wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lagus) am Donnerstag (16.30 Uhr) in Rostock berichtete, wurden landesweit drei neue Fälle registriert. Damit sind jetzt landesweit 694 Menschen mit einer Corona-Infektion erfasst. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 18, nachdem ein 79-jähriger Mann mit chronischen Vorerkrankungen gestorben war. 569 der positiv Getesteten gelten als von der Covid-19-Erkrankung genesen. In den Laboren im Land wurden bisher mehr als 32 400 Tests analysiert.

von dpa

30. April 2020, 16:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommern hat bundesweit weiter die geringste Zahl von positiv getesteten Menschen. Laut Lagus gibt es im Nordosten 42 Corona-Infizierte pro 100 000 Einwohner, der deutsche Schnitt liegt bei 193. In Bayern, dem Land mit den meisten Fällen, liegt die Zahl der Infizierten bei 327 pro 100 000 Einwohner.