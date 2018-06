Auszeichnungen : Drei Nominierte für Stelling-Preis der SPD-Landtagsfraktion

Die SPD-Landtagsfraktion verleiht am heutigen Dienstag in Schwerin ihren Johannes-Stelling-Preis für Zivilcourage. Drei Kandidaten sind von der Jury für die mit 2000 Euro dotierte Auszeichnung nominiert worden: Der Sportverein Rostocker FC von 1895, Teshome Toaspern aus Ludwigslust sowie Uta Ciupka und Kristin Lopens vom Gymnasium Sanitz.

von dpa

19. Juni 2018, 03:30 Uhr

Der Rostocker FC von 1895 engagiert sich den Angaben zufolge seit Jahren gegen Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit sowie für Integration. Wöchentlich würden Trainingseinheiten mit Bewohnern verschiedener Einrichtungen der Caritas organisiert. Der aus Äthiopien stammende und seit vielen Jahren in Ludwigslust lebende Teshome Toaspern kümmere sich ehrenamtlich mit großem persönlichen Engagement um Flüchtlinge und Asylbewerber.

Kirstin Lopens und Uta Ciupka sind Lehrerinnen am Gymnasium Sanitz. Sie organisieren seit Jahren gemeinsam mit Schülern die Veranstaltungen «Schule ohne Rassismus» sowie «Demokratie in der Praxis», wie es hieß. Außerdem betreuen sie seit 19 Jahren gemeinsam mit Schülern das größte Wahllokal der Gemeinde, wie es hieß. So erlebten die Jugendlichen Demokratie hautnah und gestalteten sie mit.