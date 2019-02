Bundespräsident : Drei Rostocker Studenten mit Steinmeier in Lateinamerika

Große Ehre für drei ehemalige Schüler des Innerstädtischen Gymnasiums in Rostock und Teilnehmer am Wettbewerb «Jugend forscht» des Jahres 2017: Gemeinsam mit einer Göttinger Studentin werden Helene Sophia Radloff (20), Johanna Clara Romahn (19) und Felix Jan Engelhardt (19) kommende Woche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf seiner Südamerikareise begleiten. Wie die Stiftung Jugend forscht am Freitag in Hamburg mitteilte, geht die Reise nach Kolumbien, Ecuador und zu den Galapagosinseln.

von dpa

08. Februar 2019, 13:12 Uhr

Thema des Besuchs ist der 250. Geburtstag Alexander von Humboldts und dessen Lateinamerikareise vor 220 Jahren. Während der sechstägigen Reise soll auch die Verschmutzung der Weltmeere vor allem mit Plastik und Mikroplastik thematisiert werden. Die drei Rostocker hatten bei Jugend forscht nachgewiesen, dass Plastikteilchen durch Würmer in den Meeresboden transportiert und dort zur unsichtbaren Gefahr werden.

«Es ist ein begeisternder Gedanke, sich auf den Spuren Alexander von Humboldts zu bewegen, der die heutige Forschung so tiefgreifend geprägt hat», sagte Radloff, die Humanmedizin an der Universität Lübeck studiert. Romahn studiert den Angaben zufolge in Rostock Grundschulpädagogik, Engelhardt Humanmedizin an der Universität Hamburg.