Volleyball : Drei Siege in vier Tests: SSC Schwerin für Supercup gerüstet

Mit drei Siegen in vier Tests haben sich die Bundesliga-Volleyballerinnen des SSC Palmberg Schwerin viel Selbstvertrauen für die Verteidigung des Supercups geholt. Im letzten Vorbereitungsspiel trennte sich das neu formierte Team von Trainer Felix Koslowski vom Liga-Rivalen SC Potsdam am Samstag 2:2 - für die Testspiele waren vier Sätze vereinbart. «Körperlich war das ein harter Test, aber ich bin alles in allem sehr zufrieden, wir sind schon auf einem sehr guten Niveau», sagte Koslowski.

von dpa

20. September 2020, 13:24 Uhr