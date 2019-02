Kriminalität : Drei Tote: Unfallfahrer von der A 1 geht in Berufung

von dpa

05. Februar 2019, 12:09 Uhr

Der Fall des Mannes, der vor gut einem Jahr einen Unfall mit drei Toten verursacht hat, kommt erneut vor Gericht. Sein Verteidiger habe gegen das Urteil des Amtsgerichts Ahrensburg Berufung eingelegt, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Der 25 Jahre alte Autofahrer aus Hamburg war am 25. Januar wegen fahrlässiger Tötung in drei Fällen und vorsätzlicher Straßenverkehrsgefährdung zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Die Verteidigung hatte eine Bewährungsstrafe gefordert. Der 25-Jährige hatte im Januar 2018 auf der Autobahn A1 bei Lasbek im Kreis Stormarn betrunken mit seinem Wagen ein neben ihm fahrendes Auto mit hoher Geschwindigkeit von der Straße gerammt. Bei dem Unfall wurden drei Männer aus Wismar in Mecklenburg-Vorpommern getötet. Eine Begründung für die Berufung liegt laut Gerichtssprecher noch nicht vor.