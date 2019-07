Verkehr : Drei Unfälle in Folge auf Rügen mit Schwerverletzten

Binz (dpa/mv) - Innerhalb von zwei Stunden haben sich in Binz auf Rügen und Umgebung am Mittwochnachmittag drei schwere Verkehrsunfälle ereignet. Insgesamt wurden fünf Fahrzeuginsassen verletzt, mehrere davon schwer, wie die Polizei mitteilte.

03. Juli 2019, 19:17 Uhr

Gegen 13.45 Uhr geriet in der Ortsdurchfahrt in Binz ein Autofahrer aus zunächst ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr, wo er mit einem anderen Wagen zusammenstieß. Bei dem Zusammenprall wurden den Angaben zufolge drei Insassen verletzt - einer schwer und zwei leicht. Die Landesstraße 29 war rund zwei Stunden lang voll gesperrt.

Nur 15 Minuten später ereignete sich wenige hundert Meter weiter ein weiterer Unfall. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen missachtete offenbar der Fahrer eines Wagens die Vorfahrt einer Autofahrerin. Die Autos stießen zusammen, der Wagen der Frau kippte auf die Seite. Die Fahrerin wurde eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden. Die Straße wurde ebenso voll gesperrt.

Auf der Bundesstraße 196 kam es währenddessen zu einer Kollision zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sei der Autofahrer gegen 15.00 Uhr kurz hinter dem Kreisverkehr bei Karow auf die Gegenfahrbahn geraten, hieß es. Sein Wagen stieß mit dem Lkw zusammen. Der Autofahrer wurde eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die Bundesstraße 196 wurde an der Unfallstelle voll gesperrt.