Brände : Drei Verletzte bei Feuer in Neustrelitz

von dpa

21. September 2019, 08:31 Uhr

Bei einem Wohnungsbrand in Neustrelitz (Mecklenburgische Seenplatte) sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, rettete ein Nachbar den 77-jährigen Mieter der Wohnung am Freitagabend vor den Flammen. Dabei erlitten beide Männer Rauchvergiftungen. Eine dritte Person wurde ebenfalls verletzt. Die Feuerwehr rückte mit einem großen Aufgebot an und löschte den Brand.