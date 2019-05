Kriminalität : Drei Verletzte bei Schlägerei in Pasewalk

Bei einer Schlägerei in Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) ist ein 22-Jähriger schwer verletzt worden. Ein 36-Jähriger und eine 32-Jährige hätten bei der Auseinandersetzung in der Nacht zum Sonntag außerdem Platzwunden am Kopf und am Bein erlitten, teilte die Polizei mit. Der Schwerverletzte sei durch einen gefährlichen, aber zunächst unbekannten Gegenstand am Oberschenkel und am Oberkörper verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher.

von dpa

27. Mai 2019, 06:11 Uhr

Die Polizei nahm noch in der Tatnacht einen Verdächtigen fest, der stark betrunken war. Am Sonntag nahmen die Ermittler einen weiteren Verdächtigen fest. Wie es zu der Schlägerei kam war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt nun wegen versuchten Totschlags, schweren Landfriedensbruchs und gefährlicher Körperverletzung.