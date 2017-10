Unfälle : Drei Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 15:58 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Ortsumgehung von Greifswald sind am Dienstag drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war eine 71-jährige Autofahrerin trotz roter Ampel links abgebogen und mit einem entgegenkommenden Lkw zusammengestoßen. Dabei seien die Fahrerin, ihr 75-jähriger Ehemann und ein mitfahrendes zehnjähriges Kind verletzt worden. Sie mussten stationär im Krankenhaus aufgenommen werden, hieß es. An beiden Fahrzeugen entstand laut Polizei ein Schaden in Höhe von rund 25 000 Euro.

PM der Polizei