Unfälle : Drei Verletzte bei Unfall mit vier Fahrzeugen in Vorpommern

von dpa

18. März 2019, 20:46 Uhr

Bei einem Unfall mit vier Fahrzeugen in Vorpommern sind am Montag drei Menschen verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher in Neubrandenburg sagte, fuhr ein Transporter bei Mesekenhagen (Vorpommern-Greifswald) an einer Kreuzung mit größerer Wucht auf ein Auto auf, das abbiegen wollte. Dieser Wagen wurde in zwei weitere wartende Fahrzeuge geschoben. Der 57 Jahre alte Fahrer des Transporters wurde schwer verletzt, eine Autofahrerin und ein weiterer Fahrer leicht verletzt. Der Schaden wurde auf rund 40 000 Euro geschätzt. Weitere Einzelheiten waren nicht bekannt.