Unfälle : Drei Verletzte bei Unfall nahe Hanshagen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 109 bei Hanshagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein Kind.

Hanshagen | Eine 53-jährige Frau war am Mittwochabend mit ihrem Wagen in Richtung Anklam unterwegs, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Beim Linksabbiegen sei die Autofahrerin dann mit einem anderen Wagen zusammengestoßen. Der 62-Jährige Autofahrer sowie die Frau und ein 6 Jahre alte Kind wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Schaden von ungefähr 10...

