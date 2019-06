Unfälle : Drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Ribnitz-Damgarten

von dpa

26. Juni 2019, 05:30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Ribnitz-Damgarten sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein sechs Jahre altes Mädchen. Ein 70 Jahre alter Mann missachtete auf der L22 die Vorfahrt einer Autofahrerin am Dienstagnachmittag, wie die Polizei mitteilte. Die 32 Jahre alte Frau und das sechs Jahre alte Mädchen kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, der Mann erlitt leichte Verletzungen.