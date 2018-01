Kriminalität : Drei Verletzte durch Reizgas und Handgemenge auf Party

von dpa

15.Jan.2018

Lübtheen (dpa/mv) - Bei einer Auseinandersetzung auf einer Feier in Lübtheen (Landkreis Ludwigslust-Parchim) sind drei Menschen leicht verletzt worden. Eine betrunkene 37-Jährige soll am Sonntag plötzlich aggressiv geworden sein, nachdem ihr ein fremder Gast zugeprostet habe, teilte die Polizei am Montag mit. Zunächst habe sie mit Flaschen und Gläsern umhergeworfen, weshalb es zu dem Handgemenge kam. Dabei setzte die Frau dann Reizgas ein, hieß es weiter. Die drei Leichtverletzten mussten vor Ort medizinisch behandelt werden. Gegen die Frau wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.