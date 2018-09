Kriminalität : Drei Verletzte nach Auseinandersetzung in Schwerin

von dpa

16. September 2018, 18:40 Uhr

Bei einem Streit in Schwerin sind am Samstagabend drei Menschen im Alter von 21 und 22 Jahren verletzt worden. Ein 22-Jähriger musste im Krankenhaus behandelt werden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Unter Tatverdacht stehe ein 18 Jahre alter Schweriner. Es werde wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Alle vier Beteiligten standen bei dem Streit an der Burgseepromenade unter Alkoholeinfluss, wie es weiter hieß.