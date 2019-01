Soziales : Dreikönigsverein erhält 260 000 Euro für soziale Projekte

Der Neubrandenburger Dreikönigsverein hat rund 260 000 Euro für soziale Projekte erhalten. Aus Anlass des Dreikönigstages wurden rund 60 000 Euro an Spenden gesammelt, vor allem für die Hospizarbeit, sagte der Vereinsvorsitzende, Rainer Prachtl, am Sonntag in Neubrandenburg. Dafür sei man sehr dankbar, dem Spender von fünf Euro genauso, wie Firmen, die mehr gespendet hätten. Weitere 200 000 Euro für Reisen heimischer Jugendlicher nach Israel bis 2021 überreichte Landesjustizministerin Katy Hoffmeister (CDU). «Diese Reisen sind besondere Projekte der Völkerverständigung», sagte Hoffmeister.

von dpa

06. Januar 2019, 16:41 Uhr

Der Dreikönigsverein ist eine der wichtigsten Sozialinitiativen im Nordosten und sammelt traditionell zum 6. Januar Spenden. Höhepunkt ist am Abend ein Benefiztreffen mit knapp 600 Gästen, bei dem diesmal der Vorsitzende der katholischen Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, die Festrede halten soll.