Soziales : Dreikönigsverein kann auf große Spendenhilfe hoffen

Der Neubrandenburger Dreikönigsverein kann wieder mit großer finanzieller Hilfe rechnen. Das traditionelle Benefiztreffen am 6. Januar, jährlich erster gesellschaftlicher Höhepunkt in Mecklenburg-Vorpommern, ist ausverkauft, wie ein Vereinssprecher am Mittwoch sagte. Anlässlich des Dreikönigstreffens spenden Firmen und rund 550 Gäste Geld und treffen sich in Neubrandenburg mit Polit-Prominenz, um unter anderem einem Festredner zuzuhören. Im Vorjahr kamen rund 50 000 Euro zusammen, die vor allem der Hospizarbeit mit Kranken und Jugendreisen nach Israel zu Gute kamen.