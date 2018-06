Landtag : Drescher als Beauftragte für Stasi-Unterlagen wiedergewählt

Die Historikerin Anne Drescher ist für eine weitere Amtszeit zur Landesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. In der Parlamentssitzung am Mittwoch erhielt die 56-Jährige in offener Abstimmung alle Stimmen der Abgeordneten. Sie steht somit für weitere fünf Jahre an der Spitze der Behörde, die die Unterlagen des DDR-Geheimdienstes verwaltet, die Unterdrückungsmechanismen wissenschaftlich erforscht und Opfer des SED-Regimes berät. Drescher hatte die Leitung der Landeseinrichtung, für die sie seit deren Gründung vor 25 Jahren tätig ist, 2013 übernommen.

von dpa

27. Juni 2018, 11:47 Uhr

Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) gratulierte ihr zur Wiederwahl und wertete die große Zustimmung als Anerkennung und Würdigung der bisher geleisteten Arbeit. «Sie hält die Erinnerung an das geschehene Unrecht und die Aufarbeitung der kommunistischen Nachkriegsdiktatur wach. Das ist gut so. Denn so lange der Arm der Geschichte des SED-Unrechts in die heutige Zeit reicht, darf die Aufarbeitung nicht enden», betonte die Ministerin, zu deren Geschäftsbereich die Stasiunterlagen-Behörde gehört.

Drescher wurde 1962 in Lübz in einem Pfarrhaushalt geboren. Sie war weder Mitglied bei den Pionieren noch bei der Freien Deutschen Jugend - den Kinder- und Jugendorganisationen der DDR, in denen die Mitgliedschaft nahezu obligatorisch war. Drescher durfte kein Abitur machen und lernte Kinderkrankenschwester. Nach der Wende absolvierte sie eine seelsorgerliche Ausbildung sowie eine Ausbildung in der Konfliktberatung. Neben ihrer Arbeit bei der Stasi-Unterlagenbehörde studierte Drescher an der Fern-Universität Hagen Geschichte und Philosophie.