Musik : Dresdner Dixieland Festival feiert 2021 Goldjubiläum groß

Das Internationale Dixieland Festival Dresden präsentiert 2021 mit einjähriger Verspätung wegen Corona zum Goldjubiläum «das Beste aus 50 Jahren». Wie die Veranstalter am Mittwoch ankündigten, gibt es «ein Wiedersehen mit Weltstars und Publikumslieblingen» wie Cynthia Sayer & Her Joyride Band aus den USA, Gunhild Carling & Family aus Schweden und der Moscow Ragtime Band aus Russland. Zudem debütieren «Neulinge mit Weltruf», darunter die Pugsley Buzzard Band & The Swamp Horns aus Australien.

von dpa

02. September 2020, 13:01 Uhr