Film : Dresdner Filmfest plant Live-Ausgabe im Juli

Das Dresdner Filmfest plant die von April verschobene 33.

Dresden | Ausgabe nun im Juli mit Gästen. Es werde unter Einhaltung der aktuellen Hygieneauflagen in den Spielstätten sowie Open-Air laufen, wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten. Ein Teil des Rahmenprogramms soll aber auch digital übertragen werden. Zusätzlich kündigten die Macher die Aufführung von rund 250 Werken an - von Animation über Spiel- bis E...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.