Soziales : Drese: Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche ausbauen

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat finanzielle Hilfen für Projekte zur stärkeren Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an sozialen, gesellschaftlichen und demokratischen Prozessen angekündigt.

Schwerin | Die Beteiligungsmöglichkeiten würden im neuen Landesjugendplan verankert, der sich in der Endabstimmung befinde und in Kürze veröffentlicht werde. Das sagte Drese am Montag in Schwerin mit Blick auf den Internationalen Kindertag am 1. Juni. Junge Menschen müssten verstärkt an der Gestaltung der Gesellschaft beteiligt werden und so gesellschaftliche Mi...

