Gesellschaft : Drese: Diskriminierung und Gewalt entgegentreten

Schwerin (dpa/mv) - Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Menschen im Land dazu aufgerufen, jeder Form von Diskriminierung sowie häuslicher und sexualisierter Gewalt entschieden entgegenzutreten. «Jeder Mensch hat das Recht auf ein gewaltfreies Leben», erklärte Drese zur diesjährigen Antigewaltwoche, die am Montag beginnt. «Die Realität sieht leider in nicht wenigen Fällen anders aus.» Gewalt lauere oft hinter verschlossenen Türen: In der Partnerschaft, in der Familie, im Bekanntenkreis. «Die Opfer sind vor allem Frauen und Kinder.»