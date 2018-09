Pflegeberufe : Drese fordert ehrliche Debatte um Pflegefinanzierung

Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat eine ehrliche Debatte über die künftige Finanzierung der Pflege in Deutschland angemahnt. «Ich sehe eine Bereitschaft der Solidargemeinschaft, eine generelle Verbreiterung der Finanzierungsbasis und höhere Versicherungsbeiträge zu akzeptieren», sagte Drese zum Auftakt der dreitägigen Pflegemesse am Dienstag in der Rostocker Hansemesse. Um diese Bereitschaft zu untermauern, müsse klargestellt sein, dass die Gelder tatsächlich den Pflegebeschäftigten zu Gute kommen, der Personalschlüssel angehoben wird und es Verbesserungen in der Pflegeinfrastruktur gibt.

von dpa

18. September 2018, 11:53 Uhr

Zur Fachausstellung und zum Kongress für Reha, Therapie und Pflege in Mecklenburg-Vorpommern werden bis Donnerstag mehr als 3000 Fachbesucher erwartet. Beim Kongress sollen alle Zukunftsfragen der Branche diskutiert werden. Es gehe um die zu erwartenden Veränderungen der Pflegeberufe und wie die landesweit rund 43 000 Pflegebedürftigen gerecht und würdevoll versorgt werden können.