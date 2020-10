Gesundheit : Drese will Länder-Mitsprache bei Spahns Pflege-Reformplänen

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) hat die Bestrebungen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zur Dämpfung der Pflegekosten für Heimbewohner begrüßt, dabei aber ein abgestimmtes Vorgehen gefordert. «Diese Einzelgänge stellen ein Grundproblem dar. Die zukunftsfeste Gestaltung der Pflegekosten geht nur gemeinsam zwischen Bund, Ländern und den weiteren Pflegeakteuren», betonte Drese am Montag in Schwerin. Sie erinnerte an die gemeinsame Forderung der Ländersozialminister, die auf ihrer Konferenz Ende 2019 in Rostock die Bildung einer Bund/ Länder-Arbeitsgruppe verlangt hätten. «Spahn macht genau das Gegenteil. Das ist bedauerlich», erklärte Drese.

von dpa

05. Oktober 2020, 17:38 Uhr